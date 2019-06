Llega el humor a Teatro Principal de Ciego de Ávila

El espectáculo humorístico La casa por la ventana, se presentará en las noches de este viernes, sábado y domingo, en el Teatro Principal de la ciudad de Ciego de Ávila, para el disfrute de las familias avileñas entre risas y reflexión inteligente.

Esta propuesta, que forma parte del catálogo de la Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos, reúne un buen elenco para transitar con desenfado y soltura por diferentes manifestaciones artísticas.

Integran la nómina el conocido actor Enrique Bueno; Carmita Ruiz, quien llevará a escena a su popular personaje Teresa Prieto; además de Bárbaro Marín, recordado por sus múltiples personajes en famosas telenovelas.

Está prevista también la extensión de la presentación de La casa por la ventana, hacia el cabaret Bohemio de la ciudad cabecera, donde se adecuará a los cánones de este tipo de centros culturales, más cercano a los espectadores.

