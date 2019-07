Lizt Alfonso Dance Cuba bailará por primera vez en Perú

La Habana, Cuba. – La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba confirmó que actuará por primera vez en Perú, donde el próximo mes de noviembre, planea presentar su exitoso espectáculo ¡Cuba vibra!

Hace pocos días, la popular compañía, junto a la Orquesta Failde, hizo vibrar con su espectáculo en la isla de Martinica al Gran Carbet Aimée Cesaire, instalación con capacidad para cerca de 900 personas que los recibió en reciente recorrido.

Según ratificó la directora y coreógrafa de la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba, ahora la pretenden llevar la misma alegría al Gran Teatro Nacional de Lima, Perú, uno de los pocos países de América que les falta por conocer.

El conjunto que dirige Lizt Alfonso ha sido aplaudido en más de 200 ciudades del mundo por su impactante estilo fusión, aglutinador de elementos del flamenco, ballet, danza contemporánea, el folclore y disímiles bailes populares.

