La Habana de fiesta con la danza universal

El 28 de octubre se inaugurará el XXVI Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, dedicado al aniversario 70 del Ballet Nacional de Cuba y al 75 del debut escénico de la legendaria bailarina en su antológico personaje de Giselle.

Queremos honrar el pasado, celebrar el presente y mirar al futuro , comentó hoy a la prensa el coordinador del evento, Heriberto Cabezas, al anunciar la representación de 23 compañías internacionales, con bailarines de sus elencos.

Entre ellas estarán el American Ballet Theater -de particular relación con la génesis de la compañía cubana- así como el New City Ballet, el Ballet del Teatro Marinsky de San Petersburgo y el Royal Ballet de Londres.

Artistas del Ballet Nacional de Noruega, el Ballet de la Ópera de Berlín, la Scala de Milán y del Teatro Colón de Buenos Aires también se unirán en La Habana.

En los festivales de ballet de La Habana se han representado 61 países, con 80 compañías extranjeras y 251 estrenos mundiales, precisó Miguel Cabrera, Historiador del Ballet Nacional de Cuba.

En la sala Avellaneda se ofrecerá una gala especial por el aniversario 75 del debut de Alicia Alonso en el papel de Giselle, obra que será llevada a escena con otras 4 funciones.

A la sala Covarrubias y el teatro Mella se sumará por primera vez el Teatro Martí, anfitrión de las compañías flamencas de Rafael Amargo y de María Juncal, y de la Fundación Antonio Gades con un espectáculo didáctico.

