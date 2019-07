Korimakao comienza gira de verano

En la remota comunidad de Guasasa comienza la gira de verano del conjunto artístico Korimakao, que se extenderá por 16 asentamientos ubicados en la región de la Ciénaga de Zapata, en Matanzas.

Yander Roche, director artístico general, declaró que el periplo denominado Marisma 2019 permitirá a medio centenar de artistas convivir durante varias jornadas con habitantes de comunidades de difícil acceso y ofrecer su arte.

Roche añadió que espectáculos de gran formato ni suelen llegar a las comunidades apartadas, por lo cual la gira de la agrupación artística genera gran espectación entre los pobladores de los asentamientos cenagueros.

En esta oportunidad, además de una variada muestra de música, teatro, danza, artes plásticas y creación audiovisual, se presentará una versión del espectáculo Islas son los puertos, estrenado en la tradicional gala en saludo a la victoria de Playa Girón.

