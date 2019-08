Kid Chocolate, obra teatral para disfrutar en familia

La Habana, Cuba. – Después de la actuación casi perfecta de los boxeadores cubanos que se presentaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019, llega al Centro Cultural Bertolt Brecht, la obra Kid Chocolate, sugerente propuesta para los amantes del teatro y el deporte en La Habana.

La obra aborda a través de un monólogo la vida de Eligio Sardiñas Montalvo, a quien conocemos como Kid Chocolate, y se estará presentando este fin de semana y el próximo, a las 8:30 de la noche, los viernes y sábados, y los domingos a las 5:00 de la tarde.

Ver hoy a Kid Chocolate sobre un escenario, se debe al proyecto Ritual Cubano, creado y dirigido por el actor Jorge Enrique Caballero, quien interpreta a este inolvidable boxeador para rendirle homenaje, al cumplirse recientemente, el 8 de agosto, 31 años de su fallecimiento.

La propuesta es una oportunidad única para que adolescentes, jóvenes, y la familia en general, conozcan de forma amena sobre la vida de uno de los deportistas más ilustres de Cuba.

