Jóvenes del arte por fortalecer creación audiovisual

Como parte de la estrategia de la Asociación Hermanos Saíz en Granma para fortalecer su sección de audiovisuales, jóvenes realizadores del territorio e invitados intercambiarán en Bayamo en el primer taller creativo Cámara en mano.

Las jornadas de debate abrirán con propuestas teóricas sobre dirección y fotografía para cine, a cargo de los profesores Alfonso Bandera y Frank Batista, de la filial del Instituto Superior de Arte en Holguín.

La cita, que pretende convertirse en plataforma de apreciación cinematográfica, incluirá la proyección de cortometrajes y documentales producidos en las Facultades de las Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual de Camagüey y Holguín.

El taller creativo Cámara en mano aspira a fomentar un movimiento de creadores audiovisuales, en función de visualizar la creación local y lo más relevante de esa manifestación artística en el ámbito nacional.

