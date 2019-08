Jornada Habana Titiritera: viajera e inclusiva

La Habana, Cuba. – La 2da Jornada Habana Titiritera Figuras entre adoquines, que se celebra en La Habana hasta el 11 de agosto, acogerá mañana en el Muelle Flotante de la Avenida del Puerto, una especial función nocturna destinada a niñas y niños con padecimientos que les impiden exponerse a la luz.

¡Cuidado hay perros!, es el título del inclusivo espectáculo que brindará a los pequeños que sufren de fotosensibilidad, la opción de disfrutar de esta cita bienal con las marionetas, así como de la magia del teatro creado especialmente para ellos.

La presentación, a cargo del grupo La Proa, destaca como una de las principales acciones en aras de fortalecer el arte del títere en la Isla, al llevar su encanto a la mayor cantidad de público posible.

Otro de los grandes atractivos de esta edición es su movilidad, pues la Jornada saldrá de los habituales espacios de presentación para llegar a calles y barrios capitalinos.

