Invade el teatro localidad de Fomento

Más de 60 agrupaciones cubanas y extranjeras deleitarán al público de Fomento durante el trigésimo Festival Nacional de Teatro de Aficionados Olga Alonso, que concluirá el domingo 3 de marzo.

En la fiesta de las tablas participan grupos de las provincias de Holguín, La Habana, Pinar del Río, Las Tunas, Camagüey, Matanzas, Granma, Santiago de Cuba, Ciego de Avila y Sancti Spíritus, así como dos colectivos colombianos y uno español.

El programa prevé presentaciones teatrales, proyecciones de filmes cubanos, muestras, actuación de grupos musicales e intercambios entre teatristas y con el público, entre otras actividades.

El Festival Nacional de Teatro está dedicado a Olga Alonso, joven instructora de arte, fallecida en un accidente en 1964 mientras llevaba el arte a comunidades campesinas del municipio montañoso de Fomento, Sancti Spíritus.

