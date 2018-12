Inocencia: una leccion de historia

El historiador y profesor universitario Pedro Antonio García, dijo a Radio Reloj que considera que la película Inocencia, al igual que Martí el ojo del canario, es la mejor película histórica en los últimos cinco años, porque retrata en un alto por ciento la realidad del hecho histórico.

Agregó que emocionar al público es notorio y un logro en el filme, y, según sus palabras: muchos cineastas HOY han perdido en sus realizaciones la emoción y el estremecimiento del auditorio.

Eugenia Casamayor, arquitecta y apasionada del cine cubano, dijo que películas como Inocencia hacen falta, porque nuestra enseñanza de la Historia ha adolecido de realismo y objetividad.

Sugiere nuestra entrevistada que los crímenes de los sicarios de la tiranía batistiana deben ser tratados también por los cineastas, y mostrar, crudamente, las atrocidades que hacían a los jóvenes revolucionarios en los centros de torturas.

Leonardo Cáceres, alumno de preuniversitario, dijo a Radio Reloj que Inocencia es la mejor película cubana que ha visto, porque refleja nuestra Historia con objetividad y precisión, sin distorsiones ni aspavientos.

Opinó que hay muchos hechos históricos de nuestro país que pueden llevarse a la pantalla grande, incluso hechos recientes como Playa Girón, la lucha contra bandidos y el trabajo de la seguridad en la custodia de la tranquilidad ciudadana, entre otros.

Eloísa Díaz, joven profesora, quedó estremecida luego de ver la cinta Inocencia, y explicó que hay temas hitoriográficos que se pueden abordar como la vida de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Máximo Gómez y los jóvenes de la Generación del Centenario.

Señaló que la Revolución del 30 es una fuente que deben aprovechar los cineastas, para concretar películas en las cuales se realce nuestra rebeldía y patriotismo.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.