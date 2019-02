Inicia en Holguín Festival Nacional de Humor Satiricón

Con la participación de artistas de La Habana, Guantánamo y Villa Clara, comienza hoy en Holguín la VI edición del Festival Nacional de Humor Satiricón, que se extenderá hasta el 3 de marzo.

El encuentro contará con invitados como el grupo Komotú de Guantánamo, Caricare y Etcétera, de Holguín, La leña del humor, de Villa Clara, y Kike Quiñones, el Cabo Pantera y el Habanero.

Enrique Quiñones, director del Centro Promotor del Humor, dijo que en esta ocasión los espectáculos serán novedosos, con un notable número de estrenos para prestigiar el festival más importante de este tipo realizado fuera de la capital cubana.

La agenda incluye además una conferencia acerca de la teoría del simulacro vinculada con el humor escénico contemporáneo que se hace en Cuba, y el evento teórico Satiricón 2019, el cual contará con la presencia de reconocidos investigadores.

