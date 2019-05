Honor a quien honor merece

Una significativa labor a favor de la información, la cultura y el divertimento del pueblo ha caracterizado el quehacer del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, en sus 57 años de creado.

En un acto celebrado hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana con la presencia del presidente del Instituto, Alfonso Noya, los trabajadores, directivos y jubilados del centro, destacaron su responsabilidad en la formación de valores éticos y en la defensa de nuestra memoria histórica e identidad nacional.

De manera especial, se otorgó la condición Fundador del ICRT a artistas, locutores, directivos, técnicos y periodistas que, activos o no, contribuyeron a hacer crecer la institución, y son considerados maestros de varias generaciones de profesionales.

Entre los galardonados se encuentran voces y rostros muy conocidos por el pueblo cubano, y que lo han acompañado en relevantes momentos de su historia. 

El Instituto Cubano de Radio y Televisión, con motivo de la celebración de su aniversario 57, entregó la condición Artista de Mérito a varios profesionales que se han destacado por su labor.

El locutor y director de programas de la televisión Julio Acanda, agradeció en nombre de los homenajeados a los fundadores presentes, y reafirmó el compromiso de seguir trabajando a pesar de las limitaciones en pos de una programación variada y más atractiva.

El Instituto Cubano de Radio y Televisión surgió el 24 de mayo de 1962, mediante la Ley mil 30 del Consejo de Ministros, con el objetivo de difundir y orientar las transmisiones para todo el territorio nacional.

Desde entonces, la radio y la televisión cubanas, trabajan por una constante mejora que satisfaga a cada uno de sus públicos desde sus múltiples espacios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.