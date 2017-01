Havana World Music: otra vez en marzo (+Video)

La Habana, Cuba.- Corría el mes de marzo de 2016 y los ojos del mundo se situaban en la isla socialista del Comandante Fidel, del tabaco, del ron y de la rumba. Después de casi 90 años, un presidente norteamericano tocaba tierras cubanas, dejando así su nombre marcado para siempre en la historia de las relaciones entre ambos países.

Por si esto no fuera suficiente, “Sus satánicas majestades”, esa legendaria banda de rock, cuyos acordes fueron durante mucho tiempo casi inalcanzables para los cubanos, ofrecieron por primera vez un concierto en La Habana, también en el mes de marzo del pasado año.

De Cuba hacia el mundo y del mundo hacia Cuba casi no se hablaba de otros temas en esas fechas y en los días posteriores. Sin embargo, la vida continuaba y siempre hubo gente que no se detuvo, que participó de aquellos momentos irrepetibles, pero conservo energías para disfrutar de un evento que desde el 2014 ha revolucionado la escena musical cubana.

En 2016 el Festival Havana World Music (HWM) celebró su tercera edición los días 26 y 27 de marzo. La masiva participación del público, sobre todo joven, demostró que el proyecto se consolidaba cada vez más y que, aun cuando otros acontecimientos se llevaran el protagonismo, ya contaban con un espacio en el corazón de las nuevas generaciones de cubanos.

Este 2017 el HWM levantará sus cortinas también en el mes de marzo, tal vez como una demostración de que a la buena música solo la detiene los límites de los sentimientos de quienes la escuchan; el resto, es circunstancial y pasará, como todo en la vida pasa.

Según anunciaron sus organizadores a la prensa, el principal festival de música del mundo dirigido a un público joven en Cuba se celebrará del 23 al 26 y se desarrollará en dos espacios: el Gran Parque Metropolitano de La Habana y la Fábrica de Arte Cubano, que acogerá las fiestas de inauguración y clausura.

Así mismo, explicaron que el HWM2017 no será sólo un festival de música, pues habrá exposiciones, performances, actuaciones de bandas folclóricas cubanas y talleres de música, entre otras actividades.

“Será una gran fiesta con la música como protagonista pero con muchas actividades paralelas para todos los públicos”, explicó la cantante, compositora y directora artística del evento Eme Alfonso.

Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de la Música Popular, la cita reunirá a más de 100 artistas de diversas latitudes, garantizando con ello la diversidad y el “mestizaje” que durante estos tres años ha caracterizado al HWM.

De acuerdo con su equipo de trabajo, el Festival, en sus tres primeras ediciones, ha reunido a más de 20.000 personas. Sus escenarios han contado con la presencia de destacados artistas nacionales y foráneos como Fuel Fandango, Sargento García, Los Van Van o el Instituto Mexicano del Sonido, entre otros.

Sin embargo, esto no es lo más importante. Hacía muchos años que la vida cultural cubana necesitaba de un espacio como este, donde lo alternativo este por encima de lo moderno, donde se defienda la buena música, pero sobre todo, urgía un lugar donde diversidad, creatividad, original y autenticidad fueran palabras de orden.

Hasta ahora el HWM se va convirtiendo en ese espacio, y ello lo demuestra no solo la gran aceptación que ha tenido, sino los frutos que ha dado este festival al brindarle apoyo y oportunidades a talentosos artistas noveles.

Falta todavía más de un mes para la cuarta edición, todavía su cartel no se ha divulgado y aun así ya se siente la expectativa en el público: “Me encanta el ambiente que se respira, me encanta la música, eso es otra cosa y por eso no me lo pierdo”; dice un joven con cara de quien conversa con retratos en la mente.

Ver video: Havana World Music 2015: Todo pasó debajo de un puente…