Grupo cubano Vocal Leo canta en Concurso de coros de Alemania

El XVI Concurso Internacional de Coros de Cámara Marktoberdof 2019, acoge en Alemania, las voces de la agrupación cubana Vocal Leo, dirigida por la maestra Corina Campos.

El certamen, con más de 25 años de existencia, y uno de los más reconocidos a nivel internacional, inició sus jornadas el pasado 7 de junio, y concluirá con una gala de premiaciones el 12 del presente mes.

Dentro de los más de 250 aspirantes, Vocal Leo fue seleccionado para competir junto a 14 agrupaciones procedentes de Estados Unidos, Rusia, Eslovaquia, Suiza, Suecia, Filipinas y Turquía.

La cita, dividida en categorías, como coros mixtos y música coral popular, constituye un marco ideal para interactuar con otros conjuntos, representar las tradiciones, experimentar y establecer relaciones amistosas más allá de las fronteras.

