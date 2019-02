Gira de Silvio Rodríguez llegará a zona afectada por tornado

La Habana, Cuba. – Con el de mañana sumarán 99 los conciertos del trovador Silvio Rodríguez en su Gira por los barrios, y como escenario escogió una de las zonas más afectadas por el tornado del 27 de enero, en el municipio de Regla.

El conocido como barrio Modelo de aquella localidad habanera recibirá desde las 06:00 de la tarde al cantautor y sus acompañantes habituales: los músicos Niurka González, Jorge Reyes, Oliver Valdés, Rachid López y Maykel Elizarde.

Esta vez los invitados serán el coro Entrevoces que dirige la maestra Digna Guerra, y el repentista Alexis Díaz Pimienta, y trascendió que el concierto número 100 será el VEINTISÉIS de marzo, en otro de los sitios más perjudicados por el tornado.

Esa serie de presentaciones de Silvio Rodríguez por barrios con vulnerabilidades sociales, iniciada hace 8 años, ha resultado una experiencia hermosa y enriquecedora.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.