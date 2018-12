Gala del 1ero. de enero del Ballet Nacional de Cuba

La Habana, Cuba. – Como ya ha hecho tradición, el primer día del año el Ballet Nacional de Cuba -Patrimonio Cultural de la Nación- ofrecerá en la sala García Lorca, en La Habana,una gala dedicada al aniversario del triunfo de la Revolución.

En la función de ese día, a las 05:00 de la tarde, se darán a conocer también el Premio Anual del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, y las menciones en el Libro de Honor de esa prestigiosa institución.

El 1ero. de enero la compañía que dirige Alicia Alonso presentará uno de los clásicos del repertorio tradicional: El lago de los cisnes, protagonizado por los primeros bailarines Gretel Morejón y Dani Hernández.

Este miércoles se pondrán a la venta las entradas para el martes primero, así como para las funciones de los días 5 y 6 de enero, con Sadaise Arencibia, Raúl Abreu, Yanela Piñera y Dani Hernández, en el inicio de una temporada extensiva hasta la primera semana de febrero.

