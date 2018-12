Festival de Cine de La Habana va a todo tren

La Habana, Cuba. – Las exhibiciones de filmes, los talleres, presentaciones de libros, y sobre todo, el gran entusiasmo del público colmando las salas, hacen ya inolvidable el 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano cuando éste marcha por la mitad.

Regresar a Cuba es reconfortante, una alegría, confesó en conferencia de prensa en el Hotel Nacional, la actriz María Isabel Díaz, quien protagoniza la cinta cubano-alemana El viaje extraordinario de Celeste García, que compite en ópera prima bajo la batuta de Arturo Infante.

Agregó la actriz, recordada en Cuba por su papel en Una novia para David, que trabajar en La Habana luego de varios años de ausencia, constituyó un estado de creación permanente para ella porque le trae muchos recuerdos y emociones.

La revista Arte por excelencias y La Simpreviva tuvieron también espacio importante de presentación en el Centro Cultural Fresa y Chocolate.

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se vistió de largo con la presentación del cantautor argentino León Gieco con un recital en Casa de las Américas como parte del programa Casa Tomada, anexo a la agenda de la fiesta de la pantalla grande.

En intercambio con la joven generación, León Gieco confesó que su arte busca no solo entretener, sino dar un mensaje de justicia social y de cierta forma recordar viejos tiempos, evocar momentos que marcaron su historia y la vida de muchos.

Carlos Sorín, reconocido director, dijo a la prensa que no insiste mucho en los efectos cinematográficos, ya que prefiere lograr el mayor efecto dramático con la menor cantidad de recursos incluyendo el lenguaje extraverbal.

Hoy el Festival de Cine exhibe los filmes cubanos Insumisas, a las 10:00 de la mañana y 05:00 de la tarde en el Yara; y Un traductor, a las 08:00 de la noche en la misma sala.

