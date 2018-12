Festival de Cine de La Habana entrega sus premios Coral

La Habana, Cuba. – Pájaros de verano de Colombia ganó el Premio Coral de ficción del Festival Internacional de Cine de La Habana, que cerró su edición cuarenta con entrega de galardones y reconocimientos.

El jurado confirió Premio Especial compartido a los filmes cubanos Inocencia, Insumisas y Nido de Mantis, mientras el premio Coral en ópera prima fue para la cinta peruana Retablos.

En actuación el Festival de La Habana se distinguió a Lorenzo Ferro por El Ángel de Argentina y a Ilse Salas por Las niñas bien de México.

El Premio de la Popularidad del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana fue para la película Inocencia, del cubano Alejandro Gil. Gracias a ese publico maravilloso que votó por su historia, dijo el.realizador al.recibir el lauro.

La edición del Festival de Cine de La Habana se dedicará el próximo año a la figura y la obra del maestro del documental: Santiago Alvarez en el.centenario de su nacimiento, anuncio Ivan Giroud, presidente.del evento en la.clausura de su edición cuarenta.

Pájaros de verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego (Colombia, México, Dinamarca y Francia)

Inocencia, de Alejandro Gil (Cuba)

Nido de Mantis, de Arturo Sotto (Cuba, México, República Dominicana)

Insumisas, de Fernando Pérez y Laura Cazador (Cuba, Suiza)

Arcángel, de Ángeles Cruz (México)

O Orfáo, de Carolina Markowicz (Brasil)

Cerdo, de Yunior García (Cuba)

Carlos Reygadas, por Nuestro Tiempo (México, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia)

Carlos Sorín, por Joel (Argentina)

Diego García, por Nuestro Tiempo (México, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia)

Ilse Salas, por Las niñas bien (México)

Lorenzo Ferro, por El Ángel (Argentina, España)

Mariela Ripodas, por Sangre Blanca (Argentina)

Leonardo Heiblum, por Pájaros de verano (Colombia, México, Dinamarca, Francia)

Irene Blecua y Nacho Ruiz Capillas, por La noche de 12 años (Uruguay, España, Argentina, Francia)

Nacho Royo-Villanova, Martin Touron y Eduardo Esquide, por La noche de 12 años (Uruguay, España, Argentina, Francia)

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.