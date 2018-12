Evento de repentismo y tonada en Las Tunas

El evento de repentismo y tonada Hermeides Pompa se desarrollará en Las Tunas del 19 al 21 de diciembre, dedicado al aniversario 25 de la Casa Iberoamericana de la Décima.

La especialista Leticia Fernández, informó de la apertura con una exposición en la galería Desde un mirador profundo, de ese centro, luego el momento teórico del panel Décima y Punto, y en la noche el habitual Café con verso.

El jueves se festejará el cumpleaños 25 de la Casa Iberoamericana de la Décima en Las Tunas, mientras en la mañana del viernes se prevé un recital poético, y en la tarde la canturía Díganme Guajiro a mí, como clausura del evento de repentismo y tonada Hermeides Pompa.

Con el nombre de quien fue promotora y defensora de tradiciones se identifica a la cita, que celebra un cuarto de siglo de aportes de esa institución a la cultura local y nacional.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.