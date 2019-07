Esta semana… En Arte en la Rampa

La Habana, Cuba. – La Feria de la Cultura Cubana Arte en la Rampa reabre sus puertas esta tarde en el Pabellón Cuba, y anuncia la presentación de títulos ganadores de los Premios Calendario de la Asociación Hermanos Saíz.

Además, se exhibirán dibujos animados del ICAIC; tendrá lugar la peña Trovarte, con Fidel Díaz Castro y Frank Michel como invitado, y en el escenario central se hará la grabación del programa televisivo Cuerda Viva, extensiva al miércoles.

Mañana el actor Renecito de la Cruz animará su espacio A escena con… que esta vez contará con actores de la película Inocencia, del director Alejandro Gil, con la joven cantante Annie Garcés como invitada.

El jueves reserva un espacio para el arte culinario y en el esperado Encuentro con… Magda Resik entrevistará al trovador Vicente Feliú, en tanto el guitarrista Héctor Quintana será la figura en la peña del jazz que conduce Nery González Bello.

