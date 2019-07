Entregan premios Lucía en Festival Internacional de cine de Gibara

Gibara, Holguín.- Con la entrega de los premios Lucía en las diferentes categorías del concurso y el Premio Lucía de Honor al reconocido actor puertorriqueño Benicio del Toro, culminó la noche de este sábado, el Festival Internacional de Cine de Gibara.

En el evento se presentaron más de 50 materiales audiovisuales en concurso y 15 guiones inéditos, procedentes de países como Alemania, China, Reino Unido, Canadá, España y Cuba.

El máximo galardón en el apartado de largometraje de ficción lo mereció el filme cubano-alemán El viaje extraordinario de Celeste García, de Arturo Infante, protagonizado por la actriz María Isabel Díaz.

Durante la gala de clausura, la actriz y directora costarricense, Rica Ishtar, recibió de manos del realizador cubano Fernando Pérez el lauro a mejor dirección por su película DOS Fridas inspirada en la relación entre la artista mexicana Frida Kahlo y su enfermera.

