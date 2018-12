Entregan hoy premios del Festival de Cine

El jurado del 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano entregará hoy los premios Corales a las producciones, que desde el pasado 6 de diciembre compitieron en el certamen.

Los organizadores adelantaron que se concederán también Corales a los Fundadores, un Coral de Honor a la destacada vedette cubana Rosita Fornés, así como la Escuela Internacional de Cine y Televisión reconocerá al festival.

En la jornada también se entregarán los premios colaterales del concurso cinematográfico que reúne cada año en La Habana lo mejor del séptimo arte de Latinoamérica y otras partes del mundo.

En esta edición del festival compitieron por los Corales 20 largometrajes de ficción, 18 óperas primas, 25 documentales, 22 cortos y mediometrajes, 26 animados, 19 guiones inéditos, 24 carteles y 7 filmes en postproducción.

