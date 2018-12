Entregan hoy en Matanzas el Premio White

Matanzas, Cuba. – La filial de música de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas dedica este viernes la gala de entrega del Premio White por la obra de toda la vida a los trabajadores de la Cultura.

El lauro se instituyó en la provincia para realzar la impronta del compositor de La Bella Cubana y distinguir a creadores por su desempeño a favor de los valores más autóctonos del pentagrama nacional.

Más de una veintena de intérpretes y compositores conquistaron el Premio White de Música en Matanzas, entre los que sobresalen investigadores, instrumentistas, profesores y arreglistas de excelsa ejecutoria en la cultura cubana.

La entrega del galardón a cultores y exponentes de lo mejor de la tradición local y nacional se desarrolla en la Sala de Conciertos que lleva el nombre del ilustre compositor nacido en esa urbe.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.