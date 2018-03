Encuentro Internacional en Cuba sobre El Ballet

La Habana, Cuba.- Del 25 de marzo al 7 de abril, estudiantes y maestros de ballet de varios países intercambiarán en Cuba en torno a la enseñanza artística.

El Encuentro Internacional de Academias para la enseñanza del ballet es un evento único de su tipo en el mundo y la XXIV edición tendrá lugar en La Habana, en la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso.

La cita quedará inaugurada con una gala en el Teatro Nacional y se dedicará a uno de los fundadores del Ballet Nacional de Cuba, el gran coreógrafo Alberto Alonso, fallecido en 2007.

Durante 10 días, los aprendices inscritos en el evento podrán tomar clases de preparación física, puntas, repertorio, composición coreográfica, danzas de carácter y dúo clásico, entre varias asignaturas; y los talleres opcionales incluyen disciplinas complementarias para cualquier profesión artística.

(Visited 1 times, 23 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.