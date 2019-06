En gira nacional el Ballet Español de Cuba

La Habana, Cuba. – Las presentaciones en el Teatro Martí de La Habana los días 29 y 30 de junio, marcarán el inicio de la gira nacional del Ballet Español de Cuba, que dirige Eduardo Veitía.

La compañía -junto al grupo Palo de Agua- actuará después en los principales teatros de las ciudades de Holguín, Camagüey y Ciego de Avila, siempre con el espectáculo Andanzas hispánicas, un recorrido por diversas regiones de España, con sus bailes y su música.

El programa incluye las obras: Asturias, Alhambra, Sonata en re, Ante el Escorial, la jota aragonesa Gigantes y cabezudos, El Vito y Las bodas de Luis Alonso.

También el Ballet Español de Cuba mostrará distintas expresiones del flamenco, como farrucas, fandangos, alegrías, soleá y rumba, y anuncia el estreno de La muerte del cisne, una coreografía de Eduardo Veitía con música de Saint Saens en versión de Alejandro Valdés

