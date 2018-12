Eme Alfonso sigue explorando en raíces musicales

“Voy“ -como quien sabe por qué rumbos tomar- se titula el disco de la cantante y compositora Eme Alfonso, que presentó en la Fábrica de Arte Cubano antes de hacerlo esta noche con un concierto en el teatro Mella.

El fonograma circulará en Cuba bajo el sello EGREM y en sus notas discográficas, el trovador Silvio Rodríguez reconoce en todo el trabajo un despliegue de buen gusto y equilibrio, un buen hacer de alta exigencia, siempre coronado por la cálida y flexible voz de la autora.

Eme Alfonso es la compositora de los 10 temas de su disco Voy, para el cual contó con el experimentado productor brasileño Ale Siqueira en una colaboración a todas luces muy fructífera.

La artista, que reconoce múltiples influencias del mundo, incluye cantos afrocubanos musicalizados por ella con la colaboración de la antropóloga Natalia Bolívar, en un disco muy recomendable.

