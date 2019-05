El sello más nominado en Cubadisco 2019

Bis Music, sello discográfico perteneciente a la empresa ARTEX SA, acapara la mayor cantidad de nominaciones a la Feria Internacional Cubadisco 2019, que se celebrará en la segunda quincena de mayo en La Habana.

Una treintena de álbumes optan por el codiciado premio en la venidera edición de la cita, en la cual la discográfica cuenta con 47 nominaciones en varias de las categorías más importantes.

Entre las propuestas se destacan los discos de Norberto Leyva, Mauricio Figueiral, Athanai, y la agrupación Club Conexo, en el apartado de Canción Contemporánea, así como el trabajo de jóvenes artistas en los acápites de Ópera Prima, Nueva Trova, Pop y Música Urbana.

El Premio de Honor Cubadisco reconoce a Moisés Valle, Yumurí, artista exclusivo de Bis Music, con más de 27 años de carrera artística y 8 fonogramas en su trayectoria dentro del catálogo.

