El Santiago Espirituano está en la calle

Sancti Spíritus, Cuba. – El tradicional Santiago Espirituano, la fiesta más popular de Sancti Spíritus, comenzará en horas de la noche de este miércoles, para alegrar hasta el 27 de julio a pobladores y visitantes.

La jornada inaugural se desarrollará en la Plaza Cultural de Los Olivos, con la presentación de la orquesta Yumurí y sus Hermanos, agrupación que además actuará al siguiente día en ese lugar, principal zona de actividades.

Como parte de la programación del festejo, el 25 de julio se celebrará el Día del Espirituano Ausente, y de la Guayabera, la prenda nacional que muchos investigadores aseguran tuvo su origen en la cuarta Villa de Cuba.

Simultáneamente, se realizará la Feria del Ganado Cebú y el Caballo Patibarcino, en el recinto ferial Delio Luna, de la ciudad de Sancti Spíritus, con exhibición y juzgamiento de animales, rodeos y otras opciones.

