Efectúan Lecturas de Invierno en Ciego de Ávila

La lectura convoca a diversos públicos avileños a una jornada que incluye la presentación y venta de obras de la literatura local, nacional y universal, evento organizado por la Asociación Hermanos Saíz y el Centro Provincial del Libro en Ciego de Ávila.

Lecturas de Invierno, una necesaria opción para despedir el año y dedicada al aniversario 60 del Triunfo de la Revolución cubana, comenzó frente a la sede avileña de la Casa del Joven Creador.

El programa incluye presentaciones, promociones y venta de unos 100 títulos en áreas de la librería Juan Antonio Márquez y la Casa del Joven Creador, a lo que se suman las lecturas de narrativa, recitales poéticos y narraciones orales.

También esa fiesta del libro ofrecerá durante todo el día música de concierto, descargas de trovadores y solistas, actuaciones del Guiñol Polichinela, de Teatro Primero y exposiciones de obras de destacados escritores.

