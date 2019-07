Develan figura de cera de Carilda Oliver Labra

Bayamo, Cuba. – A la celebración del Día de la Rebeldía Nacional se dedicó este viernes en Bayamo la develación de la escultura moldeada en cera de la poetisa Carilda Oliver Labra.

Esa es la figura ventiuna con que cuenta el Museo de Cera de Bayamo, y la develaron Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y del Poder Popular de Granma y Radiel Hernández, viudo de Carilda Oliver.

La Familia Barrios, liderada por Rafael padre, y sus dos hijos, son los autores de todas las esculturas a tamaño natural del Museo de Cera de Bayamo, que cumplió este año su aniversario 15.

También este viernes en el Salón Agora del Teatro Bayamo, Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, y otros dirigentes, cancelaron una reedición postal alegórica al 26 de Julio.

