Destacan en Asturias actuación del Ballet Nacional de Cuba

Oviedo, España. – Viengsay Valdés, subdirectora artística del Ballet Nacional de Cuba y considerada por la prensa como una de las mejores bailarinas del mundo, encandiló en un abarrotado Teatro Campoamor, con esa obra maestra del género que es La cenicienta, comentó el diario El Comercio de Asturias.

Al reseñar la presentación de la compañía cubana en Oviedo -primera de su gira por España- la publicación destacó cómo la función fue interrumpida en varias ocasiones por los aplausos y vítores del público.

Los otros papeles protagonistas fueron asumidos por Dani Hernández y Claudia García, y el viernes se presentará la versión coreográfica de Pedro Consuegra en el Teatro Principal de Vitoria, capital del País Vasco.

Para esa función se anuncia a Chanel Cabrera como Greta, la Cenicienta; Yankiel Vázquez, en el personaje del príncipe heredero; Chavela Riera en el del hada de la justicia y Ernesto Díaz como la madrastra.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.