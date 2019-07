Desde hoy Festival de Música Alternativa en Cienfuegos

La VI edición del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar 2019 comienza hoy, y se extenderá hasta el 7 de julio, por el bicentenario de la ciudad de Cienfuegos.

Entre las agrupaciones que actuarán para disfrute de los cienfuegueros se encuentran los grupos Karamba, David Blanco, Waldo Mendoza, Ernesto Blanco, Telmary y Maico D Alma.

En esta ocasión asistirán al evento los finalistas de La Voz de España, Carlos Torres y Laura Rubio, así como Alba Gil, también ganadora en ese evento.

El Festival, atrae a un público mayoritariamente joven, y está auspiciado por el Centro Nacional de Música Popular, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales y MUSICUBA; además con esta edición, la ciudad de Cienfuegos se consagra como anfitriona de la música alternativa tanto de los nuevos talentos como de otros ya consagrados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.