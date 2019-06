De nuevo los Boleros en la Calle, en Santiago de Cuba

Con el evento Boleros en la Calle, el próximo miércoles 19, comenzará la edición 31 del festival dedicado a este género en Santiago de Cuba, que se extenderá hasta el domingo 23.

Rodulfo Vaillant, presidente de la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en el territorio, comentó que el día 19, los CDR darán la bienvenida a los intérpretes y al propio Festival, en un encuentro que ya es tradicional y muy esperado.

En el Boleros en Santiago de este año, se presentarán Anais Abreu, Heidy Chapman, Alexander Martínez, Esperancita Ibis, Noemí Rodríguez, los coros Orfeón Santiago, Música Aurea y Madrigalista, así como de otras agrupaciones e intérpretes.

Luego de su apertura, el Festival tendrá sus espacios principales en el cine Cuba, y en la Sala de Conciertos Dolores, y se harán las descargas habituales en el Patio del Bolero Don Antonio.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.