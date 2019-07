De la agenda cultural

La Habana, Cuba. – La Feria Arte en la Rampa, instalada en el Pabellón Cuba, anuncia para esta tarde en la Pérgola la peña Tres Tazas, del trovador Silvio Alejandro, con Marta Campos, Heidi Igualada y el dúo Iris, mientras que en el escenario central será el concierto de Raúl Torres.

La banda provincial de concierto ofrecerá su retreta en la Acera del Louvre frente al hotel Inglaterra del Prado habanero, hoy a las 4 de la tarde, y en varios espacios se presentarán las agrupaciones municipales de ese tipo en la capital.

Como parte de su gira nacional, la orquesta de Maikel Blanco y su Salsa Mayor se presentará mañana desde las 10 de la noche en la explanada de La Piragua, en el Malecón.

El trompetista Maykel González presentará en concierto su disco Tiempos de paz, en la sala Covarrubias el domingo 4 de agosto, junto a Ivette Cepeda, Carlos Miyares, Rodrigo Sosa y Harold López Nussa, así como la Orquesta Sinfónica del ISA.

