Culmina Mes de la Cultura Francesa

Con el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del reconocido violinista francés Remy Ballot, culmina hoy el Mes de la Cultura de esa nación europea en Cuba.

Con sede en el Teatro Nacional a partir de las 11 de la mañana, el recital ofrece un recorrido por piezas clásicas del repertorio francés como Debussy y Ravel.

Ballot también protagonizó un concierto en el Cabaret Literario de la Alianza Francesa de Prado, en La Habana, junto a la violinista Iris Schützenberger, así como un recital junto a la pianista cubana Mayté Aboy.

En los próximos días se presentará el violinista francés en el oratorio San Felipe Neri, ubicado en La Habana Vieja, para concluir con su serie de conciertos especiales, como parte del Cuarto Mes de la Cultura Francesa en Cuba, que ha incluido una variada muestra de música, danza, exposiciones de artes decorativas y plásticas, y el Coloquio internacional Diversidad cultural en el Caribe.

