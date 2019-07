Cuba y Vietnam hermanadas en la cultura

La Habana, Cuba. – Un precioso espectáculo de música y danza vietnamitas ofrecieron en el Teatro Nacional artistas representantes del folclor y la modernidad de la hermana nación asiática.

Con la presencia de la vicepresidenta de Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh, y el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, la gala Los colores de la Cultura Vietnamita se inserta en la jornada cultural de ese país en La Habana.

El viceministro de Cultura, Deporte y Turismo de Vietnam, Ta Quang Don, destacó la hermandad entre los dos pueblos, y el viceministro de esa esfera de nuestro país, Fernando León Jacomino, recordó a Fidel como el principal artífice de una amistad ejemplar que pronto cumplirá 60 años.

También en el lobby de la sala Covarrubias del Teatro Nacional se inauguró una muestra fotográfica con más de 15 hermosas pinturas vietnamitas que exhiben paisajes y lugares históricos de esa nación.

