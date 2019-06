Cuba en Feria Internacional del Libro de Lima

Una amplia variedad de títulos de todos los géneros, así como autores y sellos editoriales representarán a Cuba durante la Feria Internacional del Libro de Lima, Perú.

El evento editorial se celebrará del 19 de julio al 4 de agosto en el Parque de Los Próceres de la Independencia, Distrito de Jesús María, bajo la organización de la Cámara Peruana del Libro.

La delegación de la Isla estará conformada por destacados exponentes del panorama literario en el país, como los sellos editoriales Citmatel y Pueblo y Educación, así como autores representantes del Instituto Cubano del Libro, entre los cuales destaca Miguel Barnet Lanza.

Los cubanos tendrán la oportunidad de compartir la información literaria y audiovisual con entes de varios países, además del intercambio necesario para asegurar una prestigiosa gestión que puede fomentar las bases de un mercado basado en el mundo de las letras.

