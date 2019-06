Crean Cineclub Infantil Elpidio Valdés

El Cineclub Infantil Elpidio Valdés quedó al alcance de un clic en el Callejón de los Milagros, de Camagüey, con el propósito de fomentar un atractivo acercamiento a la historia de la Patria, mediante el mundo audiovisual.

Juan Antonio García, líder del proyecto sociocultural El Callejón de los Milagros, afirmó que los protagonistas del espacio son estudiantes de la escuela primaria Enrique Casals Villareal, quienes han desarrollado actividades instructivas sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Durante la inauguración se develó una imagen del personaje animado, diseñado para el acontecimiento por su creador, Juan Padrón; y como otro atractivo del muñe, a tamaño real se encuentra un código QR que informa del novedoso cineclub.

En la jornada hubo agradecimientos a las maestras Ramona Ocampo y Yulieiki Morena, y se entregó el carné de miembros del club a los pioneros participantes en la propuesta cultural.

