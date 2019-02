Costa Rica recibirá una dosis de Buena Fe

Israel Rojas y Yoel Martínez, quienes juntos forman el afamado dúo cubano Buena Fe, afirmaron estar contentos de estar en Costa Rica por segunda vez y listos para cantar.

Agradecemos el reconocimiento que tiene nuestra música en Costa Rica, que es resultado de los vínculos entre los dos países y el flujo de las dos culturas en ambas direcciones, destacó; y además añadió que están felices, pues traen un concierto bien bonito y esperan que lo disfruten quienes acudan al capitalino Jazz Café Escazú.

Israel Rojas manifestó la alegría del dúo por presentarse nuevamente en ese emblemático sitio de San José, donde el año pasado tuvieron una excelente acogida de público.

Tras recordar que en enero de 2018 estuvieron ellos dos con la guitarra, Rojas indicó que esta vez llegan a Costa Rica con toda la banda; lo cual consideran un logro tremendo, resultado del trabajo realizado en la primera visita.

