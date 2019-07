Contribuyen emisoras de Matanzas a formación vocacional

Las emisoras del sistema radial de Matanzas, participan en la orientación y formación vocacional de niños y adolescentes con prioridad en la rama artística y el periodismo.

La labor se materializa con alumnos de las enseñanzas primaria y secundaria, lo cual obedece a que en esas edades se orientan gustos y necesidades de profesiones deficitarias en los territorios.

Al desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes, contribuyen las 7 emisoras, que potencian la vocación por el medio, y su presencia en espacios como: Carrusel de Fantasía, Tiempo A, y Dial Joven, entre otros.

Entre las instituciones con un trabajo destacado en la formación vocacional, sobresalen las estaciones de Unión de Reyes, Ciénaga de Zapata, Cárdenas, Colón y Radio 26, que cuentan con programas dedicados a ellos.

