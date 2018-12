Concierto de la Camerata Romeu en su aniversario

La Camerata Romeu ofrecerá un concierto el próximo sábado, a las 6 de la tarde, en la Basílica Menor de San Francisco de Asís, en ocasión de los 25 años de la orquesta y año nuevo.

Zenaida Romeu, directora de la agrupación, expresó que será una ocasión especial para escuchar una hermosa música llena de vitalidad y buenos augurios para el año 2019.

Informó que la música es de Gerardo di Giusto, quien actuará también como pianista solista y está recogida en el disco Habanera, grabado hace unos años, la música de este compositor e instrumentista contiene, variados ingredientes provenientes del alma latinoamericana, el melodismo italiano y el refinamiento francés.

Fundada en 1993, la Camerata Romeu es un grupo instrumental femenino de música de cámara que se distingue por su calidad y prestigio internacional ganado en numerosos escenarios del mundo.

