Concierto en homenaje a las raíces de la música cubana

Diversidad de generaciones y conceptos musicales se unirán en el gran concierto De vuelta a las raíces, que tendrá lugar el viernes 24 de mayo en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

La actividad forma parte de las actividades de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2019, con la presencia de Eme Alfonso, David Torrens, Idania Valdés, Pancho Amat, José Luis Cortés y Julio Padrón, entre los artistas invitados.

Alain Pérez, líder del proyecto, refirió que esta propuesta brindará la oportunidad de escuchar excelentes temas e intérpretes que conforman el legado musical de la Isla, con boleros, temas afrocubanos, jazz, y orquestas e intérpretes de esos géneros y formatos.

La cita concluirá el próximo 26 de mayo con un concierto en la Avenida Carlos III, donde se presentarán Yoruba Andabo, Adalberto Álvarez y su Son, Habana D Primera, y Los Van Van.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.