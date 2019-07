Concierto en Basílica Menor del Convento San Francisco de Asís

La Habana, Cuba. – Como cierre de un curso para jóvenes directores de orquesta, el próximo miércoles 31 de julio se desarrollará un concierto en la Basílica Menor del Convento San Francisco de Asís donde será ejecutada íntegramente la emblemática obra del siglo XX: Pierrot Lunaire, Op. 21.

Está previsto que el concierto comience a las seis de la tarde con la dirección artística de Helson Hernández y la dirección musical de la maestra francesa Nathalie Marín, quien asume desde el 15 de julio la guía pedagógica del curso que casi concluye.

Los jóvenes directores que más se han destacado por estos días compartirán la dirección orquestal de Pierrot Lunaire, obra que le aportará una experiencia interpretativa inédita.

La realización de este concierto y la formación de los nuevos directores de orquesta, cuenta con el auspicio del Teatro Lírico Nacional de Cuba y la embajada de Francia en La Habana.

Pierrot Lunaire fue compuesta en 1912 por el compositor austríaco Arnold Schoenberg, con textos del poeta belga Albert Giraud que han sido traducidos por Otto Erich Hartleben.

En esta ocasión intervendrá la soprano Cristina Sánchez, acompañada por los instrumentistas Ariel Sarduy (violín), Amaya Fuentes Sarría (viola), Carolina Rodríguez (cello), José Lázaro Álvarez (flauta y Piccolo), Maryolis Rivas (clarinete) y Sunlay Almeida (piano).

