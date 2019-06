Comienza VI Simposio Nacional de Patrimonio Sonoro

El VI Simposio Nacional de Patrimonio Sonoro vuelve a Ciego de Ávila para reafirmarse como un espacio en la conservación, la investigación y el intercambio de experiencias entre especialistas, acerca de diversos temas para mantener vivo el rico legado de tradiciones en ese formato.

Desde hoy y hasta el 8 de junio, los participantes tendrán el acercamiento a procesos socioculturales en su escenario de acción; acontecerán presentaciones teóricas, galas artísticas, y debate de documentales.

Yoan Zamora, su coordinador general, informó que se entregará la distinción César Alberti Orozco a colectivos que desde su labor contribuyan con la investigación, promoción y salvaguarda del patrimonio musical.

El Simposio está dedicado a los aniversarios 60 de la creación de Casa de las Américas, 30 de la Empresa Artex y 90 de los Bandos Rojo y Azul de Majagua.

