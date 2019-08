Comienza Festival de Música Electrónica en Holguín

Holguín, Cuba. – Con invitados de La Habana, Ciego de Ávila, Camagüey y Villa Clara inicia la octava edición del Festival de Música Electrónica Stereo G, en la playa Caletones, del municipio de Gibara, Holguín.

Ernesto Hidalgo, presidente del comité organizador, destacó que los conceptos musicales defendidos por cada uno de los autores participantes distinguirán el encuentro y enaltecerán las sonoridades creadas en Cuba.

Según el horario, el clima y las características del público, añadió, los productores realizarán la selección de los repertorios que podrán disfrutar los asistentes de 4 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente.

Desde el año 2012, Stereo G, auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz, constituye una atractiva opción para los jóvenes holguineros y se consolida en cada entrega como uno de los más importantes eventos de su tipo en Cuba.

