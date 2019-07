Clausuran en Cienfuegos festival de música alternativa

Cienfuegos, Cuba. – Con una multitud de público, mayoritariamente joven, se clausuró este domingo en la Plaza de Actos, de Cienfuegos, el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, con una veintena de artistas.

Entre ellos estuvieron la agrupación Karamba, liderada por Jorge Luis Robaina e integrante del Comité Organizador, los hermanos David y Ernesto Blanco, Buena Fé, Telmary, Cuba Libre, cantantes españoles, Nelson Valdés, Toques del Río y Tinglao.

Los artistas asistentes en el Festival de Cienfuegos, reconocieron la calurosa acogida de los amantes de la buena música alternativa, que rebasó las espectativas por la participación, nivel de organización, logística y apoyo de varios organismos.

El evento se extendió a la Sala Ateneo del teatro, el Café Terry y áreas del Muelle Real, y dejó una estela de buenos recuerdos con el ánimo de volver el próximo año a la bella ciudad del mar.

