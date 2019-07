La Habana, Cuba. – Dos singulares conciertos se ofrecerán mañana y el viernes en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional cuando el arreglista, compositor y director musical noruego Sverre Indris Joner presente en Cuba su proyecto Clásicos…a lo cubano.

Participará la Orquesta del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso que dirige el maestro Giovanni Duarte, avalada por la tradición de acompañar puestas en escena de ballet, danza, ópera, opereta, zarzuela y revista musical.

El músico noruego contará, además, con el bajista Carlos del Puerto, uno de los fundadores del legendario grupo Irakere y los estelares percusionistas Tony Moreaux Charon y José Julián Morejón Pino.

Para no perderse, el disfrute de clásicos de Mozart, Beethoveen o Strauss con la sonoridad de la música cubana y hasta el estreno de un danzón del propio Joner dedicado a La Habana en sus 500 años.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.