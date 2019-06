Cine europeo llega a La Habana

La Habana, Cuba. – Del 13 al 23 de junio se celebrará en La Habana el IV Festival de Cine Europeo, auspiciado por la Delegación de la Unión Europea en Cuba y las embajadas de los Estados miembros, con la cooperación del Ministerio de Cultura y la Oficina del Historiador de la Ciudad, entre otras instituciones.

La muestra se exhibirá en los cines 23 y 12 y Multicine Infanta, así como en la sala de proyecciones del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa, con sede en el Palacio del Segundo Cabo, en La Habana Vieja.

En la inauguración de la muestra se estrenará en Cuba el largometraje belga de ficción La boda, del realizador Stephan Streker y producido en 2016.

España aportará al festival el laureado documental El silencio de otros, que acompaña a víctimas supervivientes del régimen franquista en su proceso de búsqueda de justicia hasta nuestros días.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.