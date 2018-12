Charangas de Bejucal: fiesta de talento y creación

Declaradas Patrimonio de la nación en el 2015, las Charangas de Bejucal tendrán lugar los días 24 y 25 de diciembre y el 1ro de enero.

Este año los temas de las emblemáticas carrozas de esas fiestas serán, por el bando azul Entre Sueños y Fantasías, y por el bando rojo Habana 500.

Dentro de las actividades programadas están la presentación del CD-DVD Charanga y Congas Bejucaleñas el Legado de Chichí y los Hernández, de la casa discográfica Bis Music de Artex, una investigación llevada a cabo por especialistas del Grupo Guajiro perteneciente al Consejo Nacional de Casas de Cultura.

Además están programadas presentaciones de Vania Borges, Alex Fresh, la Charanga Latina, Buena Fe, Yomil y el Dany, y la orquesta Aragón, además de Diván, Yuli y Habana C; todo esto concebido dentro de las jornadas conmemorativas del aniversario del Triunfo de la Revolución.

