Celebrarán en Cuba Día de la Lengua Portuguesa

El Día Internacional de la Lengua Portuguesa se celebrará en Cuba el día 3 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Teatro Raquel Revuelta.

Con un espectáculo de poesía y música concebido y dirigido por António Revez, actor, dramaturgo y director teatral portugués, se festejará la efeméride, la cual tiene como objetivo difundir la cultura lusitana y unir a las naciones que hablan la lengua de Camoes.

El programa por el Día Internacional de la Lengua Portuguesa integra textos poéticos de autores de talla internacional y composiciones conocidas de distintos países, así como otras especialmente concebidas para el evento.

En esta ocasión se contará con la participación especial del violinista Julián Corrales, músico cubano que acompañó en varias giras a la Gran Diva de los Pies Descalzos, Cesária Évora, cantante de voz y presencia inconfundibles de la morna y coladera de Cabo Verde.

