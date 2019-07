Celebrará Museo de Artes Decorativas 55 años de creado

La Habana, Cuba. – Con la reapertura del Salón Oriental, con transformaciones en su museografía, el Museo Nacional de Artes Decorativas, iniciará una jornada de celebración por sus 55 años de fundado, por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

En la muestra, curada por el especialista Yosvani Fornaris, el público podrá apreciar una contemporánea disposición de las piezas correspondientes al catálogo de la sala, detalle que imprimirá actualidad y renovación a las propuestas del museo.

Juan Manuel González, director del centro, informó que también, a tono con el homenaje por los 500 años de la capital, tendrá lugar la inauguración de la expo Remembranzas Habaneras.

La jornada acogerá, además, la actuación del Conjunto de Música Antigua Ars longa, la cantante Zunilda Remigio, el grupo Habana Boy, y una muestra de la reciente colección del diseñador Ismael de la Caridad.

